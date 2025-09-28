Ένα από τα πιο συζητημένα θέματα το καλοκαίρι για τον Ολυμπιακό ήταν η ανάγκη ενίσχυσης στην περιφέρεια και ποιο θα έπρεπε να είναι το προφίλ του γκαρντ που θα πρόσθετε ο σύλλογος στο ρόστερ.

Η απάντηση ήρθε με την απόκτηση του Φρανκ Ντιλικίνα, ο οποίος πλέον ανήκει στους πρωταθλητές Ελλάδας, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην κρύβει την ικανοποίησή του για τη συγκεκριμένη μεταγραφή.

Ωστόσο, αυτό δεν ήταν το μοναδικό στοιχείο που έφερε χαμόγελο στον προπονητή των «ερυθρόλευκων». Ένας ακόμη σημαντικός λόγος έχει να κάνει με την εικόνα ενός παίκτη που μπορεί να εξελιχθεί στην πιο ουσιαστική «προσθήκη» για την ομάδα: τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο διεθνής γκαρντ δείχνει αποφασισμένος να κάνει τη διαφορά φέτος και το ξεκαθάρισε και ο ίδιος μετά την κατάκτηση του Super Cup. Άλλωστε, ήταν ο άνθρωπος που είχε καθοριστική συμβολή στους δύο περσινούς τίτλους του Ολυμπιακού απέναντι στον Παναθηναϊκό – τόσο στον τελικό του Super Cup στην αρχή της σεζόν όσο και στους τελικούς του πρωταθλήματος στο τέλος.

Έχει γίνει συζήτηση για το αν η ομάδα θα βρει λύσεις στο σκοράρισμα από την περιφέρεια, ειδικά σε περίπτωση που ο Κίναν Έβανς δεν βρεθεί σε καλή μέρα. Κι όμως, ο Ντόρσεϊ παραμένει ένας παίκτης που μπορεί να δώσει πολύτιμες επιθετικές λύσεις.

Η περσινή χρονιά δεν κύλησε ιδανικά για εκείνον, αλλά η εικόνα του έχει αλλάξει αισθητά, κάτι που φάνηκε και από τις εμφανίσεις του με την Εθνική στο Eurobasket, όπου βοήθησε σημαντικά. Με την ικανότητά του στο σουτ, μπορεί να διασπάσει κάθε άμυνα και το ζητούμενο είναι να συνεχίσει με την ίδια συνέπεια.

Τέλος, δεν περνά απαρατήρητη και η συνεργασία του με τον Έβανς στην ίδια πεντάδα, κάτι που αναμένεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη φετινή σεζόν.