Στον δεύτερο ημιτελικό του Stoximan Super Cup ο Ολυμπιακός κέρδισε την Καρδίτσα με σκορ 89-56. Ο «συνήθης ύποπτος» Σάσα Βεζένκοφ ήταν ο MVP της αναμέτρησης με 16 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε μόλις 20 λεπτά συμμετοχής.

Πολύ σημαντικό στοιχείο για τον Ολυμπιακό η κυκλοφορία της μπάλας, αφού η ομάδα στο πρώτο ημίχρονο είχε 17 ασίστ και τελειώσε τον αγώνα με σύνολο 26.

Στην πρώτη περίοδο ο Ολυμπιακός και η Καρδίτσα έπαιξαν αρκετά όμορφο μπάσκετ. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είχε τρία τρίποντα για την ομάδα του Πειραιά, με τον Σάσα Βεζένκοφ να προσθέτει 8 πόντους. Για την Καρδίτσα οι Ντέιμεν και Μπράντον Τζέφερσον ξεχώρισαν. Η διαφορά στο τέλος του δεκαλέπτου ήτανε στους 8 πόντους για τον Ολυμπιακό.

Στην δεύτερη περίοδο ο Ολυμπιακός «ξέφυγε» στο σκορ έχοντας στο ημίχρονο διαφορά 22 πόντων με ωραία κυκλοφορία της μπάλας και «σκληρή» άμυνα μην επιτρέποντας στην Καρδίτσα να «κυνηγήσει» την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Η τρίτη περίοδος δεν ήταν όσο θεαματική ήταν οι πρώτες δύο. Χαμηλό σκοράρισμα για τις δύο ομάδες. Ωστόσο, υπήρξε μια στιγμή άγχους για τους «Ερυθρόλευκους» όταν ο Βεζένκοφ έπεσε στο παρκέ και έπιασε τον αστραγαλό του που όμως σηκώθηκε αμέσως και συνέχισε κανονικά τον αγώνα. Η διαφορά ανέβηκε και άλλο, στους 27 πόντους.

Η τέταρτη περίοδος αποτέλεσε ακόμη μία καλή περίοδος από άποψη δημιουργίας και σκοραρίσματος για τον Ολυμπιακό αλλά και για την Καρδίτσα. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να αυξήσει και άλλο την διαφορά του, νικώντας το παιχνίδι με συνολική διαφορά 33 πόντων.

Το σκορ στο τέλος κάθε περιόδου: 28 – 20, 47 – 25, 65 – 38, 89 – 56.