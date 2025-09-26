Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα απέναντι στον Λεβαδειακό (27/9 , 18:00), στα πλαίσια της πέμπτης αγωνιστικής της Superleague.
Αναλυτικά η αποστολή των «ερυθρόλευκων»:
Μπιανκόν, Καμπελά, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Έσε, Καλογερόπουλος, Μάνσα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Πνευμονίδης, Ποντένσε, Ρέτσος, Ροντινέι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Τζολάκης, Γιαζίτζι.
#OLYLEV: The Squad 📋 pic.twitter.com/ap3U28f2gx
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 26, 2025