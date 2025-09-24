Με στόχο τη διατήρηση των «σκήπτρων» του στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson μπαίνει την Τετάρτη (24/09, 17:00) ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να αντιμετωπίζουν στο «Θ. Κολοκοτρώνης» τον Αστέρα AKTOR για τη 2η αγωνιστική της νεοσύστατης League Phase.

Λίγο πριν τη σέντρα της αναμέτρησης, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστό το αρχικό σχήμα της ομάδας του για τον αγώνα στην Τρίπολη. Ο Πασχαλάκης θα βρεθεί στην εστία, ενώ ντεμπούτο θα κάνει ο Μάνσα, που θα πλαισιωθεί από τους Καλογερόπουλο, Μπιανκόν και Μπρούνο.

Νασιμέντο και Γκαρθία θα ξεκινήσουν στον άξονα, ενώ οι Γιαζίτσι, Καμπελά και Πνευμονίδης θα βρεθούν πίσω απο τον προωθημένο Ταρέμι.

Αναλυτικά η ενδεκάδα των νταμπλούχων Ελλάδος: Πασχαλάκης, Καλογερόπουλος, Μπιανκόν, Μάνσα, Μπρούνο, Γκαρθία, Νασιμέντο, Γιαζίτζι, Καμπελά, Πνευμονίδης, Ταρέμι.