Την Τετάρτη 24/09 στις 17:00, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα AKTOR στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», για την 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ μέσω ανακοίνωσής της, ενημέρωσε τους φίλους της ομάδας, σχετικά με τη διαθεσιμότητα των εισιτηρίων της αναμέτρησης.

Σύμφωνα με την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τα εισιτήρια του αγώνα θα είναι διαθέσιμα για τους φίλους της ομάδας, μέσω διαδικτύου. Ο Ολυμπιακός θα πραγματοποιήσει σε αυτήν την αναμέτρηση το ντεμπούτο του στο νέο φορμάτ της διοργάνωσης, αφού απείχε από την 1η αγωνιστική, λόγω των υποχρεώσεών του στο Champions League.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson απέναντι στον Asteras Aktor, που θα διεξαχθεί στο «Θ. Κολοκοτρώνης» την Τετάρτη 24/09 και ώρα 17:00, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει:

Εισιτήρια για τους φιλάθλους της ομάδας μας διατίθενται μέσω Internet (https://asterastickets.gr/).

Υπενθυμίζεται ότι η είσοδος στο γήπεδο γίνεται ΜΟΝΟ με τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet».