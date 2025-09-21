Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός τίθενται αντιμέτωποι για 156η φορά στην ιστορία τους, την Κυριακή (21/09) στις 21:00, στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Ο αγώνας αυτός θα αποτελέσει το υπ’ αριθμόν εννέα «ντέρμπι αιωνίων», του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και το πέμπτο των ερυθρόλευκων, με τον Βάσκο τεχνικό στον πάγκο, μετά από ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Οι «Πειραιώτες» εφορμούν στο μεγάλο ντέρμπι, μετά την ισοπαλία με την Πάφο (0-0), για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τι έχει καταφέρει ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ, όταν αντιμετωπίζει τους «πράσινους», μετά από μεσοβδόμαδη αναμέτρηση για ευρωπαϊκή διοργάνωση;

Το πρώτο «ντέρμπι αιωνίων» του Βάσκου

Ο Μεντιλίμπαρ ανέλαβε τους «ερυθρόλευκους» στις 11 Φεβρουαρίου του 2024 και ο πρώτος του αγώνας, ήταν εναντίον της Φερεντσβάρος στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», για τα play-offs της φάσης των 16 του Conference League. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 1-0, χάρη στο τέρμα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, με τον Βάσκο τεχνικό να ξεκινάει με το «δεξί» τη θητεία του στους «πειραιώτες».

Στις 07 Μαρτίου του 2024 ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε την Μακάμπι Τελ Αβίβ, από την οποία γνώρισε την ήττα με σκορ 4-1, για τη φάση των 16 της ίδιας διοργάνωσης. Τρεις ημέρες αργότερα, οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετώπιζαν τον Παναθηναϊκό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», για την 1η αγωνιστική των play-offs της Stoiximan Super League. Στο πρώτο «ντέρμπι αιωνίων» του, ο Μεντιλίμπαρ είδε την ομάδα του να γνωρίζει την ήττα με σκορ 3-1, πραγματοποιώντας την πρώτη ήττα του επί ελληνικού εδάφους.

Οι τρεις φορές της πρώτης ολοκληρωμένης χρονιάς του Μέντι στον Ολυμπιακό

Τη σεζόν 2024-25 ο Ολυμπιακός αγωνιζόταν στη League Phase του Europa League, μετά και την κατάκτηση του Conference League την προηγούμενη χρονιά. Στον δεύτερο ευρωπαϊκό αγώνα της χρονιάς, αντιμετώπισε την Μπράγκα εντός έδρας, την οποία «φιλοδώρησε» με τρια γκολ (3-0). Έπειτα αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό στο Ο.Α.Κ.Α, για την 7η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος, με την αναμέτρηση να λήγει ισόπαλη δίχως σκορ (0-0).

Ακολούθησε χρονικά η ευρωπαϊκή αναμέτρηση με την Πόρτο, στην Πορτογαλία, εκεί που οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με σκορ 1-0. Τέσσερις ημέρες μετά υποδέχθηκαν τους «πράσινους», για την 20η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες με σκορ 1-1.

Τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό, μετά από ευρωπαϊκό αγώνα, ήταν τον Μάρτιο του 2025. Στις 13 Μαρτίου οι «Πειραιώτες» επικράτησαν με σκορ 2-1 της Μπόντο Γκλιμτ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», όμως η ήττα με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι, άφησε την ελληνική ομάδα εκτός συνέχειας του Europa League. Μία εβδομάδα αργότερα, ακολούθησε το εντός έδρας «ντέρμπι αιωνίων». Ο Ολυμπιακός επικράτησε των «πράσινων» με άνεση (4-2), για την 1η αγωνιστική των play-offs του ελληνικού πρωταθλήματος.

Την τελευταία φορά που οι «Πειραιώτες» αναδείχθηκαν ισόπαλοι σε αγώνα ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ήταν τη σεζόν 2023-24 εναντίον της Μπάτσκα Τόπολα (2-2) για τους ομίλους του Europa League, ενώ μετά γνώρισαν την εντός έδρας ήττα από τον Παναθηναϊκό (3-0). Προπονητής της ομάδας ήταν ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ.

Με την αναμέτρηση που θα λάβει χώρα το βράδυ της Κυριακής 21/09 (21:00), ο Ολυμπιακός θέλει να συνεχίσει το απόλυτο (4×4) στο ελληνικό πρωτάθλημα, την ώρα που ο Παναθηναϊκός «μπαίνει» στην εποχή Χρήστου Κόντη. Στο παρελθόν οι «ερυθρόλευκοι» του Μεντιλίμπαρ μετρούν μία νίκη, δύο ισοπαλίες και μία ήττα εναντίον των «πράσινων», όταν τους αντιμετωπίζουν μετά από ευρωπαϊκή αναμέτρηση.