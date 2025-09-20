Η χρηματιστηριακή αξία ενός συλλόγου παρουσιάζει αρκετά «σκαμπανεβάσματα», ανάλογα με τους παίκτες και την δική τους αξία. Με τα «νούμερα» που υπάρχουν στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, κανείς δεν θα πίστευε ότι μία ελληνική ομάδα βρίσκεται στους 100 ακριβότερους συλλόγους του κόσμου. Και όμως, το κατάφερε ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με το Transfermarkt.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται πλέον στην 100η θέση της σχετικής λίστας, με την αξία τους να αγγίζει τα 111,9 εκατομμύρια ευρώ. Οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες βρίσκονται πιο πίσω, με τον Παναθηναϊκό να καταλαμβάνει την 119η θέση με αξία 93,4 εκατομμύρια ευρώ, τον ΠΑΟΚ στην 123η θέση με 92,38 εκατομμύρια και την ΑΕΚ στην 163η θέση με 69,58 εκατομμύρια.

Στην 89η θέση βρίσκεται η Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα, με αξία 135,5 εκατομμύρια ευρώ. Η Αλ-Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο βρίσκεται στην 84η θέση (144,13 εκατ.) η Αλ-Ιτιχάντ στην 79η θέση (147,05 εκατ.). Ακολουθεί στην 69η θέση η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη (170,05 εκατ.) και στην 48η θέση η Μπολόνια του Χαράλαμπου Λυκογιάννη (265,95 εκατ.).

Στις 30 κορυφαίες συναντάμε τη Ρόμα του Κώστα Τσιμίκα στην 27η θέση (389,68 εκατ.), στην 19η θέση την Μπράιτον των Χαράλαμπο Κωστούλα και Στέφανο Τζίμα (462,10 εκατ.), ενώ στην 15η θέση κατατάσσεται η Νότιγχαμ Φόρεστ του Άγγελου Ποστέκογλου (566 εκατ.).

Την πρώτη 10αδα συμπληρώνουν οι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (10η, 723,2 εκατ.), η Τότεναμ (9η, 891,1 εκατ.), η Μπάγερν Μονάχου (8η, 905,15 εκατ.), η Παρί Σεν Ζερμέν (7η, 1,07 δισ.) και η Τσέλσι (6η, 1,08 δισ.).

Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται στην 5η θέση με 1,11 δισεκατομμύρια ευρώ, η Λίβερπουλ στην 4η θέση με 1,12 δισ., η Μάντσεστερ Σίτι στην 3η θέση με 1,23 δισ. και η Άρσεναλ στη 2η θέση με 1,33 δισ. ευρώ. Την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Ρεάλ Μαδρίτης με χρηματιστηριακή αξία 1,40 δισ. ευρώ.