Το Golden Boy Web 2025, το βραβείο που απονέμεται από τους αναγνώστες της Tuttosport στον καλύτερο παίκτη κάτω των 21 ετών στην Ευρώπη, προσφέρει μια αμφίρροπη ​​μονομαχία με ελληνικό ενδιαφέρον.

Το φαινόμενο Χρήστος Μουζακίτης

Αυτή τη στιγμή, στην κορυφή με 378.000 ψήφους, βρίσκεται ο Χρήστος Μουζακίτης. Σε ηλικία 18 χρονών διαθέτει ήδη ένα αξιοσημείωτο βιογραφικό, όντας καθοριστικός στην ιστορική κατάκτηση του Youth League από τον Ολυμπιακό το 2024. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην πρώτη ομάδα, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Έχει αγωνιστεί 39 φορές με τα «ερυθρόλευκα», εκ των οποίων ξεκίνησε στη βασική ενδεκάδα 17 φορές στην Stoiximan Super League, δύο φορές στο Κύπελλο και επτά στο Europa League. Προ ολίγων ημερών, πραγματοποίησε και το ντεμπούτο του στο Champions League. Με τον Ολυμπιακό έχει κατακτήσει το νταμπλ της σεζόν 2024-25, δύο πρωταθλήματα Ελλάδος με την Κ19 των «ερυθρόλευκων» και φυσικά το Youth League.

Έχει αγωνιστεί 14 φορές με τα τμήματα υποδομών της Εθνικής, ενώ στις 17 Νοεμβρίου του 2024 πραγματοποίησε και το ντεμπούτο του με την Εθνική ανδρών. Υπό τις οδηγίες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει αγωνιστεί πέντε φορές, με μόλις μία από αυτές ως βασικός, στον εκτός έδρας αγώνα εναντίον της Σκωτίας για τα play-offs του Nations League.

Η Ελλάδα «καμαρώνει» τα παιδιά της

Οι Έλληνες φίλαθλοι βιώνουν στιγμές μεγάλης αισιοδοξίας για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου, με την άνοδο του Μουζακίτη, αλλά και άλλον δύο νεαρών παικτών στην κατάταξη του Golden Boy Web.

Πιο συγκεκριμένα ο 18χρονος Χαράλαμπος Κωστούλας, που αγωνίζεται από τη σεζόν 2025-26 στην Μπράιτον, κατατάσσεται έκτος συνολικά στην ψηφοφορία του Golden Boy Web. Ο τρίτος της ελληνικής παρέας είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Σε ηλικία 17 ετών, με ποδοσφαιρική ανατροφή στο Βέλγιο, αγωνίζεται με την Γκενκ στη Jupiler Pro League.

Υπάρχουν και άλλοι νεαροί παίκτες, που όμως δεν βρίσκονται στην εν λόγω λίστα. Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ και νυν της Βόλφσμπουργκ, μετράει στα 21 του χρόνια 13 εμφανίσεις με την Εθνική ομάδα. Άλλα παραδείγματα, αποτελούν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο Χρήστος Ζαφείρης και ο Χρήστος Τζόλης. Ωστόσο και οι τρεις έχουν υπερβεί το 21ο έτος της ζωής τους (22,22 και 23 ετών αντίστοιχα).

Ένας Τούρκος «απειλεί» τον Μουζακίτη

Ο Κενάν Γιλντίζ της Γιουβέντους βρίσκεται περίπου 60.000 ψήφους πίσω από τον παίκτη του Ολυμπιακού. Και οι δύο έχουν συμμετάσχει στο Champions League, αν και την πρώτη αγωνιστική ο Τούρκος έλαμψε πολύ πιο έντονα, πρωταγωνιστώντας στην ισοπαλία (4-4) της ομάδας του με τη Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Ο 20χρονος έχει πραγματοποιήσει 88 συμμετοχές με τη «Βέκια Σινιόρα», σκοράροντας 18 γκολ και δημιουργώντας άλλα 15. Έχει αγωνιστεί σε 23 αναμετρήσεις με την Τουρκία, με δύο γκολ και τέσσερις ασίστ. Ο μοναδικός τίτλος που έχει στη συλλογή του ο Γιλντίζ, είναι το Κύπελλο Ιταλίας της σεζόν 2023-24. Χαίρει της υποστήριξης τόσο των Τούρκων φιλάθλων, όσο και τον οπαδών της Γιουβέντους, οι οποίοι θα τον προωθήσουν στην ψηφοφορία του Golden Boy Web.

Οι υπόλοιποι διεκδικητές

Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Γιαν-Κάρλο Σίμιτς. Ο Σέρβος πρώην παίκτης της Μίλαν, που έγινε κάτοικος Σαουδικής Αραβίας (Αλ-Ιτιχάντ), αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός. Έχει πραγματοποιήσει έξι συμμετοχές με την πρώτη ομάδα των «ροσονέρι», με απολογισμό ένα γκολ, ενώ στην Άντερλεχτ που αγωνίστηκε μετά πραγματοποίησε 53 εμφανίσεις ( 4 γκολ, 2 ασίστ).

Άξιοι προσοχής είναι ακόμα ο Αρντά Γκιουλέρ της Ρεάλ Μαδρίτης και ο Ντεζιρέ Ντουέ της Παρί Σεν Ζερμέν. Ο 20χρονος παίκτης των «μερένχες» έχει αγωνιστεί 66 φορές με τη φανέλα της «Βασίλισσας», με 14 γκολ και 12 ασίστ. Στην πραγματικότητα ο Γκιουλέρ μπορεί να βοηθήσει τον Μουζακίτη άθελά του, αφού οι Τούρκοι φίλαθλοι θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα σε αυτόν και τον Γιλντίζ, για να δώσουν τη ψήφο τους.

Όσον αφορά τον Γάλλο αστέρα των «Παριζιάνων», βρίσκεται στην 5η θέση της ψηφοφορίας. Ο τραυματισμός του Ντουέ, θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικών χώρων μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να προσελκύσει νέους ψήφους. Ωστόσο, τα επιτεύγματά του με την Παρί Σεν Ζερμέν, είναι αρκετά για να τον προσέξει ο κόσμος. Σε ηλικία 20 ετών, μετράει 65 εμφανίσεις με τους πρωταθλητές Γαλλίας, σκοράροντας 16 γκολ και μοιράζοντας 17 ασίστ.

Τη σεζόν 2024-25 πανηγύρισε τέσσερις τίτλους, το νταμπλ στην Γαλλία, το Super Cup Γαλλίας και το Champions League, στον τελικό του οποίου σκόραρε δύο γκολ και μία ασίστ. Με την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2025-26, κατέκτησε και το UEFA Super Cup, εναντίον της Τότεναμ.

Νέοι επιλέξιμοι για ψήφους – πολλές ψήφους

Η δημοφιλέστερη νέα προσθήκη είναι ο Φράνκο Μασταντουόνο της Ρεάλ Μαδρίτης. Μετά τα 18α γενέθλιά του, υπέγραψε στη «Βασίλισσα» από τη Ρίβερ Πλέιτ και είναι πλέον διαθέσιμος στην ψηφοφορία. Θα τον στηρίξουν τόσο οι οπαδοί των «μερένχες», όσο και οι Αργεντινοί οπαδοί.

Στην Ρίβερ Πλέιτ αγωνίστηκε 64 φορές, σκοράροντας 10 γκολ και δημιουργώντας άλλα επτά. Έχει προλάβει να πραγματοποιήσει τέσσερις συμμετοχές, υπό τις οδηγίες του Τσάβι Αλόνσο στην Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ο μοναδικός τίτλος στην καριέρα του είναι το Super Cup Αργεντινής.

Τέλος για τους Ιταλούς φιλάθλους, οι δύο συμμετοχές που μπορούν να υποστηρίξουν είναι αυτές των Πιέτρο Κομούτσο της Φιορεντίνα και Τζιοβάνι Λεόνι της Λίβερπουλ.

Γίνεται άμεσα αντιληπτό, πως οι πιθανότητες του Χρήστου Μουζακίτη να παραμείνει στην πρώτη θέση του Golden Boy Web 2025 είναι αρκετές, αλλά τίποτα δεν είναι σίγουρο. Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, με μερικά από τα μεγαλύτερα ταλέντα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου να ακολουθούν, αλλά και μόνο ότι βρίσκεται για τόσο καιρό στην πρώτη θέση είναι μεγάλο επίτευγμα.