Ο Χρήστος Μουζακίτης «σάρωσε» τον 1ο γύρο του Golden Boy Web 2025. Στην δεύτερη φάση της ανάδειξης του καλύτερου νεαρού ποδοσφαιριστή, ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, όχι μόνο βρίσκεται στην πρώτη 10αδα, αλλά κατατάσσεται και πάνω από τον αστέρα της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ.

Μέχρι στιγμής ο Έλληνας διεθνής, έχει συγκεντρώσει το 3,8% των ψήφων και βρίσκεται στην 4η θέση, την ώρα που ο Ισπανός σούπερ σταρ βρίσκεται μία θέση πίσω, στο 2,4% . Στην πρώτη θέση, με 61,3% συναντάται ο Κενάν Γιλντίζ της Γιουβέντους, ενώ δεύτερος είναι ο Αρντά Γκιουλέρ (19,8%) της Ρεάλ Μαδρίτης.

Στη 10αδα βρίσκεται και δεύτερος Έλληνας, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος έχει συγκεντρώσει το 0,7% των ψήφων, στην 7η θέση. Τις υπόλοιπες θέσεις συμπληρώνουν οι Σίμιτς (3η θέση, 7,1%), Ντεζιρέ Ντουέ (6η θέση, 1,4%), Πάου Κουμπαρσί (8η θέση, 0,5%), Καν Ουζούν (9η θέση, 0,2%) και Γιασίν Οζτζάν (10η θέση, 0,2%).

Αρκετά πιο χαμηλά, στην 22η θέση, βρίσκεται και ο 3ος Έλληνας της λίστας. Ο Χαράλαμπος Κωστούλας έχει συγκεντρώσει το 0,1%, με την ψηφοφορία να βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.