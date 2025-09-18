Στην πρεμιέρα του στη League Phase του Champions League ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να ξεκινήσει με το δεξί απέναντι στην Πάφο μένοντας στο 0-0. Παρά το γεγονός πως κυριαρχήσαν στον αγωνιστικό χώρο οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ δεν κατάφεραν να σκοράρουν και άφησαν δύο βαθμούς που οι περισσότεροι μετρούσαν στους υπολογισμούς τους για την πρόκριση. Ένας βασικός λόγος που συνέβη αυτό είναι το γεγονός πως οι ερυθρόλευκοι «πέταξαν» ουσιαστικά το πρώτο ημίχρονο, διάστημα στο οποίο παρά την υπέροχη τους δεν κατάφεραν να απειλήσουν σοβαρά την εστία του Μιχαήλ. Φυσικά παίζει και ο αντίπαλος και η Πάφος αμύνθηκε εξαιρετικά, επιβεβαιώνοντας για ποιο λόγο είναι αήττητη φέτος στην Ευρώπη με τρεις σερί προκρίσεις στα προκριματικά.

Ούτως ή άλλως ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ αντιμετωπίζει συχνά προβλήματα απέναντι στις ομάδες που παρατάσσουν «πούλμαν» και ο προπονητής της Πάφου ακριβώς αυτό έκανε, δίνοντας στο ματς μια μορφή που παραπέμπει σε αυτά των πρωταθλητών Ελλάδας κόντρα σε μικρομεσαίες ομάδες της Superleague. Μάλιστα η αποβολή του Μπρούνο στο 27’ αποενοχοποίησε πλήρως του Κύπριους που έβγαλαν σχεδόν όλο το ματς στην περιοχή τους. Οι πολλές διακοπές και οι καθυστερήσεις δεν επέτρεψαν στους γηπεδούχους να βρουν ρυθμό σε διάρκεια και κάπως έτσι το καλό ημίχρονο του Ολυμπιακού δεν ήταν αρκετό. Στο επίπεδο του Champions League δεν υπάρχει συνήθως η πολυτέλεια να σπαταλάς ευκαιρίες και οι Πειραιώτες απώλεσαν αρκετές τέτοιες στο δεύτερο ημίχρονο και το πλήρωσαν αφού πλέον καλούνται να αναζητήσουν αυτού τους βαθμούς σε πιο απαιτητικά παιχνίδια.

Τέτοιο μοτίβο στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια δεν θα συναντήσει ξανά ο Ολυμπιακός. Είναι παράδοξο αλλά το παρελθόν μας έχει δείξει πως ισχύει, πως για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ οι συνθήκες είναι ευνοϊκές όταν έχει χώρο να παίξει και ο αντίπαλος βρίσκεται ψηλά στο γήπεδο. Η συνέχεια στο Champions League για τους ερυθρόλευκους έχει ταξίδια σε Λονδίνο και Βαρκελώνη για να παίξουν με δύο από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, ωστόσο για την ώρα το μυαλό όλων βρίσκεται στο ματς της Κυριακής. Το μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναικό στο «Απόστολος Νικολαιδης» και η ευκαιρία που έχει ο Ολυμπιακός να ξεφύγει με 11 βαθμούς από τον «αιώνιο» αντίπαλο και να στείλει ένα μήνυμα σε όλους για την φετινή μάχη του τίτλου στην Ελλάδα.