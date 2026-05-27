Μετά από ένα πρώτο ημίχρονο που σημαδεύτηκε τόσο από τη μεγάλη ένταση του τελικού όσο και από την προσωρινή διακοπή λόγω ιατρικού περιστατικού στις εξέδρες, ο τελικός του Conference League πήρε… φωτιά και αγωνιστικά στο δεύτερο μέρος.

Στο 51ο λεπτό του τελικού, η Κρίσταλ Πάλας άνοιξε το σκορ απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο, σε μια φάση που ξεκίνησε από δυνατό σουτ του Γουόρτον έξω από την περιοχή. Ο τερματοφύλακας δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα, με τον Ματετά να ακολουθεί τη φάση και να παίρνει το ριμπάουντ, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και δίνοντας προβάδισμα στην αγγλική ομάδα.

