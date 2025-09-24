Ο μύθος λέει πως χρειάστηκε μόλις ένα απόγευμα του Ιούλη ώστε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να αποφασίσει για τον αντικαταστάτη του Νταβίντ Κάρμο στο ερυθρόλευκο ρόστερ. Ηταν γεμάτες οι σχετικές λίστες με υποψήφιους για όλα τα γούστα, με ευρωπαϊκή εμπειρία, παραστάσεις στο υψηλότερο επίπεδο κ.λπ. Ο Βάσκος όμως με τον γνωστό αντισυμβατικό τρόπο του τοποθέτησε στο Νο1 έναν πιτσιρικά από την άλλη άκρη του κόσμου. Τον ίδιο που το απόγευμα στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα (17:00, Cosmote Sport 4) αναμένεται να συστηθεί για πρώτη φορά στο ερυθρόλευκοι κοινό. Τον Γκουστάβο Μάντσα…

Επεσε στην περίπτωση ο 21χρονος Βραζιλιάνος στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου και αναπόφευκτα πέρασε κάτω από το ραντάρ. Τότε που οι φίλοι του Ολυμπιακού αλλά και τα media ξετρελαμένοι από την επιστροφή του Ντανιέλ Ποντένσε και την απόκτηση του Μεντί Ταρέμι από την Ιντερ είχαν μάτια μόνο για την… επίθεση. Και βέβαια γνώριζε και ο ίδιος προκαταβολικά πως η εναρμόνιση σε αυτό το επίπεδο απαιτεί μπόλικη υπομονή για την απαραίτητη «προσαρμογή». Δεν είναι απλό για ένα παιδί από την ταπεινή Φορταλέζα Εσπόρτε Κλούμπε να ενταχθεί σε ένα γκρουπ Champions League. Κάπως έτσι έμεινε και εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Ακριβώς γιατί το δικό του project είναι… 2026.

Δέκα προπονήσεις

Ο Μάντσα θεωρείται μια από τις πλέον ενδιαφέρουσες επιλογές του Ολυμπιακού σε ένα καλοκαίρι που στρατηγικά οι νταμπλούχοι άλλαξαν στόχευση για την ενίσχυσή τους. Ο 20χρονος Λορέντσο Σιπιόνι από την Αργεντινή και ο 21χρονος Ντιόγκο Νασιμέντο από την Πορτογαλία είναι οι δύο άλλες περιπτώσεις που υπάγονται σε αυτή την ιδέα. Ο πρώτος αποκτήθηκε νωρίτερα και πρόλαβε να ακολουθήσει σχεδόν ολόκληρη την προετοιμασία με τη νέα του ομάδα άρα λογικά μοιάζει και πιο έτοιμος, εξού και ο προπονητής τον εμπιστεύτηκε σαν βασικό στο ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό. Ο δεύτερος μπήκε και αυτός νωρίτερα και είναι Ευρωπαίος, άρα πολύ λογικά όλα του είναι πιο εύκολα. Ο βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός όμως έφτασε στην Ελλάδα στις 30 Αυγούστου και σε αυτές τις πρώτες του εβδομάδες είναι ζήτημα να έχει συμμετάσχει σε δέκα προπονήσεις με παρόντες όλους τους συμπαίκτες του. Ετσι συμβαίνει όταν υπάρχουν στο ρόστερ 10-15 διεθνείς ή όταν ξεκινούν τα διαδοχικά ματς Κυριακή – Τετάρτη – Κυριακή.

Στα μισά…

Είναι στα μισά ενός τέτοιου ανήφορου ο Ολυμπιακός. Επαιξε Πανσερραϊκό – Πάφο – Παναθηναϊκό σε οκτώ βράδια. Ανοίγει το απόγευμα την αυλαία του στη league phase του Κυπέλλου στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας και ακολουθεί ένα ακόμη τρίγωνο, με τον Λεβαδειακό «εντός» για το πρωτάθλημα (27/9), Αρσεναλ στο Λονδίνο για το Champions League (1/10) και έπειτα ΠΑΟΚ στην Τούμπα για την 6η αγωνιστική της Super League (5/10) πριν από τη διακοπή του Οκτώβρη. Υπάρχει κούραση από τα προηγούμενα και αναπόφευκτα μια τρόπον τινά διαχείριση για τα επόμενα. Υπάρχουν τραυματίες (Ροντινέι, Σιπιόνι, Ζέλσον Μαρτίνς, Γιάρεμτσουκ) που αναμένεται να επιστρέψουν από την επόμενη εβδομάδα. Καταλαβαίνει λοιπόν ο καθένας ότι κόντρα στον Αστέρα το τεχνικό τιμ θα ανοίξει όσο περισσότερο μπορεί τον κύκλο του rotation.

Πρόβα εντεκάδας

Μια δοκιμή χθες είχε τον αριστεροπόδαρο Μάντσα πλάι στον Μπιανκόν στις θέσεις των κεντρικών αμυντικών. Τον στόπερ Αλέξη Καλογερόπουλο σε θέση δεξιού μπακ με τον Μπρούνο Ονιεμαέτσι αριστερά. Ντάνι Γκαρθία, Ντιόγκο Νασιμέντο και Γιουσούφ Γιαζίτσι στους 2+1 της μεσαίας γραμμής. Τον Σταύρο Πνευμονίδη και τον Ρεμί Καμπελά στα άκρα της επίθεσης. Και τον Ταρέμι σε θέση σέντερ φορ. Τερματοφύλακας θα είναι ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης. Στην αποστολή που ταξίδεψε από χθες το απόγευμα στην Τρίπολη είναι ακόμη οι: Μπότης, Κουράκλης (τερματοφύλακες), Πιρόλα, Κοστίνια, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Εσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί αλλά και ο Ρούμπεν Βέζο. Ναι, ο πορτογάλος αμυντικός δεν βρήκε ομάδα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τον διατήρησε στο γκρουπ και τώρα που υπάρχει χώρος στο Κύπελλο τον συμπεριέλαβε και στην αποστολή. «Εκτός» πέραν των τεσσάρων τραυματιών, είναι και οι Τζολάκης, Ρέτσος, Ορτέγκα. Προφανώς για τις απαραίτητες ανάσες.