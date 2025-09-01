Κάτοικος Πειραιά, ο Γκουστάβο Μάντσα!

View this post on Instagram A post shared by Olympiacos FC (@olympiacosfc)

Όπως ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, το απόγευμα της Δευτέρας (01/09), ο Βραζιλιάνος άσος θα αγωνίζεται στους «ερυρθόλευκους», έως το 2029!

Ο νεαρός στόπερ, έρχεται από τη Φορταλέζα, ώστε να ενισχύσει την αμυντική γραμμή των «Νταμπλούχων» Ελλάδος.

Μετά την οριστικοποίηση αυτής της μεταγραφής, οι Πειραιώτες περιμένουν να υποδεχθούν εντός της ημέρας (20:30) και τον Ντάνιελ Ποντένσε. Ο Πορτογάλος, αναμένεται να επιστρέψει στο… λιμάνι, για την τρίτη του θητεία!

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού, Γκουστάβο Μάνσα.

View this post on Instagram A post shared by Olympiacos FC (@olympiacosfc)

Ο 21 ετών ποδοσφαιριστής, γεννημένος στις 25 Ιουλίου 2004, ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της Palmeiras, για να ακολουθήσει η ένταξή του στην U20 της Fortaleza.

Δεν άργησε να μεταπηδήσει στην πρώτη ομάδα, με την οποία πραγματοποίησε 24 συμμετοχές, εκ των οποίων τις πέντε στο Copa Libertadores.

Γκουστάβο, καλώς ήρθες στον Ολυμπιακό!», ανέφερε χαρακτηριστικά.