Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μεχντί Ταρεμί βρίσκεται ο Ολυμπιακός, με τον Ιρανό επιθετικό να αναμένεται στην Αθήνα την Κυριακή 31 Αυγούστου, στις 08:55.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήρθαν σε πλήρη συμφωνία με τον 32χρονο στράικερ και την Ίντερ, στην οποία ανήκει, και πλέον απομένουν οι ιατρικές εξετάσεις και η υπογραφή του συμβολαίου για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μετακίνηση του παίκτη στον Πειραιά.

Ο Ταρεμί, με σημαντική παρουσία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και πλούσιο σκοράρισμα τα τελευταία χρόνια, εντάσσεται στην επιθετική γραμμή του Ολυμπιακού, πλαισιώνοντας τους Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Ρομάν Γιάρεμτσουκ. Ο τεχνικός της ομάδας, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, βλέπει να ενισχύεται σημαντικά το ρόστερ του ενόψει της νέας σεζόν.