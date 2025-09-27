Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να γράφει ιστορία στο Stoiximan Super Cup, καθώς κατέκτησε για τέταρτη διαδοχική χρονιά το τρόπαιο, επικρατώντας του Προμηθέα στον τελικό της Ρόδου.

Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν σε μια ακόμη κατάκτηση πετυχαίνοντας δυο νίκες, κόντρα στην Καρδίτσα αρχικά και έπειτα απέναντι στον Προμηθέα, δίχως να ανησυχήσουν ιδιαίτερα, παρά τη μαχητικότητα των αντιπάλων του.

Επιπλέον, εκτός απο πολυνίκης του θεσμού, ο Πρωταθλητής Ελλάδος είναι και η μόνη ομάδα που έχει περισσότερες απο μία κατακτήσεις στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Οι νικητές των Super Cup ανά τα χρόνια: