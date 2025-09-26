Στη Ρόδο ανοίγει η μπασκετική αυλαία της σεζόν 2025-26 με την αγωνιστική δράση του διημέρου 26-27 Σεπτεμβρίου να κερδίζει το ενδιαφέρον του φίλαθλου κοινού. Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Καρδίτσα και Προμηθέας βρίσκονται ήδη στο «νησί των ιπποτών» που φιλοξενεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά τον θεσμό του Stoiximan Super Cup που θα κρίνει τον πρώτο τίτλο της χρονιάς.

Πολυνίκης της μίνι διοργάνωσης ο Ολυμπιακός με τις τρεις συνεχόμενες κατακτήσεις απο το 2022 κι έπειτα. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ως μοναδικό σκοπό τη διεύρυνση του σερί τους, για ένα δυναμικό ξεκίνημα της σεζόν.

Το πρόγραμμα του Stoiximan Super Cup 2025:

Παρασκευή (26/9)

ΑΕΚ-Προμηθέας Βίκος Cola (17:00 ΕΡΤ2)

Ολυμπιακός – Kαρδίτσα Ιαπωνική (20:30 ΕΡΤ2)

Σάββατο (27/9)

Τελικός (20:00 ΕΡΤ2)

Οι πέντε τελικοί της διοργάνωσης απο το 2020, όταν και αναβίωσε ο θεσμός:

2020: Προμηθέας-Περιστέρι 82-74

2021: Παναθηναϊκός-Προμηθέας 92-83

2022: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 52-67

2023: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 75-51

2024: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 85-86