Οριστικά, χωρίς τον Παναθηναϊκό το Super Cup 2025!

Όπως ανακοίνωσε το απόγευμα της Τετάρτης (30/07), η διοίκηση του «τριφυλλιού», ο Παναθηναϊκός δεν θα κατέβει στην πρώτη επίσημη διοργάνωση της σεζόν!

Το μεσημέρι της ίδιας μέρας, επισημοποιήθηκε πως για μια ακόμη χρονιά, το Super Cup θα διεξαχθεί στη Ρόδο.

Όπως έγινε γνωστό, το διήμερο 26-27 Σεπτεμβρίου 2025, η καρδιά του ελληνικού μπάσκετ θα «χτυπά» στη νησί των «ιπποτών».

Όμως, οι «πράσινοι», διαφώνησαν με τις δοθείσες ημερομηνίες, λόγω του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», το οποίο έχει έδρα το Σίδνεϊ, το διάστημα 18-22 Σεπτεμβρίου.

A special message from @TjShorts5 as the 7th Pavlos Giannakopoulos Tournament in Australia is coming closer! 🇦🇺☘️

He has seen the atmosphere and the passion in previous years, and now he can’t wait to experience it himself!

Book your ticket now 👉🏻 https://t.co/9SzDf0CSQs… pic.twitter.com/Fc0JG5Vu0b

— Panathinaikos BC (@Paobcgr) July 18, 2025