Σύμφωνα με σέρβικα δημοσιεύματα, ο Παναθηναϊκός, έχει στη λίστα του τον Τόμας Μπράιντ.

Πιο συγκεκριμένα, η ελληνική ομάδα, κινείται για την απόκτηση ενός ψηλού, για τη θέση «5». Μετά το… ναυάγιο στην υπόθεση «Βαλαντσιούνας», στον Παναθηναϊκό κοιτάνε ήδη την επόμενη μέρα.

Όπως μεταφέρει το «TeleSport.re» της Σερβίας, οι «πράσινοι», βρήκαν αυτό που έψαχναν στον Τόμας Μπράιντ.

🚨BREAKING: Has Panathinaikos found a replacement for Jonas Valanciunas? 🟢

According to our exclusive sources, Thomas Bryant is the top candidate to strengthen Panathinaikos at the center position. The two sides are in advanced negotiations, and if everything goes according to… pic.twitter.com/AqCuuk4dIq

— TeleSport.rs (@TelesportRS) July 27, 2025