Ρογκαβόπουλος τετραετίας στον Παναθηναϊκό!

Όπως ανακοίνωσαν οι «πράσινοι», το απόγευμα της Κυριακής (27/07), ο Νίκος Ρογκαβόπουλος είναι και επίσημα παίκτης του Παναθηναϊκού.

𝑾𝒆𝒍𝒄𝒐𝒎𝒆 𝑵𝒊𝒌𝒐𝒔 𝑹𝒐𝒈𝒌𝒂𝒗𝒐𝒑𝒐𝒖𝒍𝒐𝒔 ☘️

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του Νίκου Ρογκαβόπουλου για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Panathinaikos BC AKTOR is pleased to announce the signing of Nikos

