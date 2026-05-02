Βαριά ποινή επιβλήθηκε στον Νίκολα Κάλινιτς από τη σερβική λίγκα, μετά το επεισοδιακό περιστατικό στον αγώνα του Ερυθρού Αστέρα με τη Ζλάτιμπορ, όπου ο Σέρβος φόργουορντ επιτέθηκε με γροθιές στον Ματέι Τσίμπεϊ.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου, ο Κάλινιτς έκανε σκληρό φάουλ στον Τσίμπεϊ, τον οποίο ακινητοποίησε και στη συνέχεια γρονθοκόπησε τόσο στο σώμα όσο και στο κεφάλι. Το περιστατικό έγινε αμέσως αφορμή για σοβαρές κυρώσεις από την ομοσπονδία.

Ο Σέρβος άσος τιμωρήθηκε με πρόστιμο 840.000 δηνάρια (περίπου 7.100 ευρώ) και αποκλεισμό από τους επόμενους δύο αγώνες της ομάδας του. Παράλληλα, πρόστιμο 120.000 δηνάρια (1.000 ευρώ) επιβλήθηκε στους Ντέγιαν Νταβιντόβατς και Εμπούκα Ιζούντου του Ερυθρού Αστέρα.

Επιπλέον, η διαιτητική τριάδα που ανέλαβε τον αγώνα, αποτελούμενη από τους Μίλιβογιε Γιόβτσιτς, Σίνισα Πρπα και Βουκ Ιβάντσεβιτς, δεν θα κληθεί να διαιτητεύσει στους επόμενους δύο αγώνες, μετά την αμφιλεγόμενη απόδοσή τους.