Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν μετά το τέλος της αναμέτρησης Ζλάτιμπορ – Ερυθρός Αστέρας, με τον Νίκολα Κάλινιτς να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της έντασης.

Ο Σέρβος φόργουορντ είχε ήδη εμπλακεί σε σύρραξη κατά τη διάρκεια του αγώνα που γρονθοκόπησε τον αντίπαλό του, Ματέι Τσίμπεϊ, με την κατάσταση να ξεφεύγει στο παρκέ.

Το επεισόδιο δεν έμεινε εκεί, καθώς μετά τη λήξη της αναμέτρησης η ένταση συνεχίστηκε εκτός αγωνιστικού χώρου.

Ο Κάλινιτς, σε έξαλλη κατάσταση, σκαρφάλωσε στα κάγκελα προς την εξέδρα και χρειάστηκε παρέμβαση για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.