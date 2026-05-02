Ως παράμετρος που θα διαμορφώσει και την εκλογική ατζέντα λογίζεται από την κυβερνητική πλειοψηφία η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, για την οποία συνεχίζονται οι εσωτερικές, γαλάζιες ζυμώσεις – προπαρασκευαστικές συνεννοήσεις πραγματοποιούνται εδώ και εβδομάδες ανάμεσα στον Στέλιο Κουτνατζή και τον Γιώργο Γεραπετρίτη καθώς και με τον κλειδωμένο ως εισηγητή της ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη, ο οποίος προχώρησε επιπλέον σε επαφές και προς άλλες κατευθύνσεις, όπως η τοπική αυτοδιοίκηση ή και η Εκκλησία.

Αν έπρεπε να αποτυπωθεί με αριθμούς η προεργασία της ΝΔ και όσα αναμένεται να συζητηθούν επισήμως σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, εντός του Μαΐου – με καθυστέρηση λόγω υποθέσεων, όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, που ανέτρεψαν την κυβερνητική καθημερινότητα με αποτέλεσμα να μη συσταθεί η κοινοβουλευτική επιτροπή τον Απρίλιο, όπως σχεδιαζόταν αρχικά –, θα ήταν οι εξής: 4 άξονες θα καλύπτουν οι προτάσεις της ΝΔ καθώς στόχος είναι να ανοίξουν ταυτόχρονα όλες οι κατηγορίες, δηλαδή ζητήματα «ταυτοτικά», θεσμικά, κοινωνικά και οικονομικά.

Συνολικά 50 γαλάζιοι βουλευτές κυρίως με νομικό υπόβαθρο αλλά όχι μόνο απέστειλαν παρατηρήσεις και μένει να κλειδώσουν οι συγκλίσεις. Και, δύο άμεσα ορόσημα θα αποτελέσουν άτυπη αφετηρία για την προαναθεωρητική διαδικασία στη Βουλή. Κι αυτό διότι το θέμα πιθανότατα να σηκωθεί στην επικείμενη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας την ερχόμενη Πέμπτη, 7 Μαΐου, ενώ οπωσδήποτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιδιώξει να το ανοίξει στο πλαίσιο του κομματικού συνεδρίου στις 15-17 Μαΐου.

Σήμα προεκλογικής εκκίνησης

Αλλωστε αφενός στο συνέδριο της ΝΔ θα επιχειρηθεί ευθύ σήμα προεκλογικής εκκίνησης, αφετέρου το πλαίσιο της πρώτης φάσης της συνταγματικής αναθεώρησης (στην τρέχουσα, προτείνουσα Βουλή) διαπερνά την «ατζέντα 2030», που σκοπεύει να προβάλει ο Μητσοτάκης ως το στρατηγικό σχέδιο (μεταρρυθμίσεων, ανάπτυξης, ψηφιοποίησης κ.λπ.) μιας τρίτης τετραετίας.

Η ΝΔ θα επιδιώξει άλλωστε κάποιες από τις προτάσεις της να λειτουργήσουν ως σινιάλο επανασύνδεσης με ακροατήρια που εμφανίζονται δύσπιστα απέναντί της: εξού και αναμένονται τόσο προτάσεις που ακουμπούν ιδεολογικά τη ΝΔ όσο και προτάσεις που εκτιμάται ότι μπορούν να έχουν ευρύτερο ακροατήριο (και κεντρογενές) όπως τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης και της κρατικής λειτουργίας.

Στον «πυρήνα των 25 άρθρων»

Πρόσφατα ο Μητσοτάκης είπε ότι η γαλάζια πρόταση θα έχει βασικό «πυρήνα 25 άρθρων» και αυτός περιλαμβάνει και ό,τι αφορά την εκλογική διαδικασία – τα άρθρα 51 και 54 του Συντάγματος. Αλλωστε ο ίδιος έριξε στον δημόσιο διάλογο την προοπτική (για μετά τις εκλογές) ενός μεικτού συστήματος σταυρού και λίστας που παραπέμπει στο γερμανικό μοντέλο.

Στον νεοδημοκρατικό κατάλογο είναι μεταξύ άλλων τα άρθρα: