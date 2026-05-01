Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», ο οποίος κατέπλευσε στην Κρήτη την 1η Μαΐου 2026.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, 176 πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών που συμμετείχαν στην αποστολή μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και δέχθηκαν επίθεση από τις ισραηλινές δυνάμεις, αποβιβάστηκαν σε λιμένα του Νομού Λασιθίου.

Από αυτούς, 31 άτομα μεταφέρθηκαν για πρώτες βοήθειες στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Σητείας, ενώ οι υπόλοιποι οδηγήθηκαν στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Από εκεί, ξεκίνησε σταδιακά η αναχώρησή τους από την Ελλάδα, υπό την ευθύνη των οικείων αλλοδαπών προξενικών αρχών.

Τον συντονισμό της επιχείρησης είχε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, το ΓΕΕΘΑ και την Περιφέρεια Κρήτης. Παράλληλα, υπήρξε συνεχής επικοινωνία με ξένες διπλωματικές αποστολές στην Ελλάδα και τις αρμόδιες ευρωπαϊκές Αρχές.

Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών συνομίλησε με ομολόγους του, οι οποίοι εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους προς την Ελλάδα για την ανάληψη και επιτυχή ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας αυτής.

Υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, η Ελληνική Πολιτεία ανέλαβε με υπευθυνότητα το ανθρωπιστικό έργο της υποδοχής των συμμετεχόντων στον στολίσκο, έχοντας ως αποκλειστικό μέλημα την ασφάλεια και την προστασία τους.