Μια επίθεση από αδέσποτο σκύλο στα Ιωάννινα προκάλεσε τρόμο σε μια νεαρή μητέρα, η οποία είδε τη βόλτα της να μετατρέπεται σε εφιάλτη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Λεωφόρο Νιάρχου, έξω από γνωστό πολυκατάστημα παιχνιδιών, λίγο μετά τις 11:00 το πρωί, σύμφωνα με το epiruspost.gr. Η γυναίκα περπατούσε σπρώχνοντας το καροτσάκι με το δίχρονο παιδί της, όταν ένας αδέσποτος σκύλος την πλησίασε και την δάγκωσε στο πόδι. Η επίθεση ήταν απρόκλητη και προκάλεσε πανικό στη μητέρα, η οποία προσπάθησε να προστατεύσει το παιδί της.

Μέσα σε λίγα λεπτά, στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τη γυναίκα στα επείγοντα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, όπου της παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατροφαρμακευτική φροντίδα. Παράλληλα, ενημερώθηκε η Αστυνομία, στην οποία η παθούσα κατέθεσε για το περιστατικό.

Η νεαρή μητέρα παραμένει σε κατάσταση σοκ, όχι μόνο λόγω του τραυματισμού της, αλλά και εξαιτίας των σκέψεων για το τι θα μπορούσε να είχε συμβεί, αν ο σκύλος είχε επιτεθεί στο παιδί της. Όπως αναφέρει, «τρομάζει στην ιδέα ότι το ζώο θα μπορούσε να είχε στραφεί προς το καροτσάκι».

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι σλυμφωνα με το δημοσίευμα, πως το συγκεκριμένο συμβάν δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το epiruspost.gr, πρόκειται για την τρίτη επίθεση που καταγράφεται στο ίδιο σημείο, με άλλους δύο πολίτες να έχουν οδηγηθεί στο νοσοκομείο, πιθανότατα από το ίδιο ζώο.