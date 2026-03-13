Προκαταρκτική έρευνα διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κατερίνης για την άγρια επίθεση που δέχθηκε μια 61χρονη γυναίκα από αγέλη αδέσποτων σκύλων σε αγροτική περιοχή μεταξύ Λιτοχώρου και Δίου, στην Πιερία. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 65χρονος αντιδήμαρχος της περιοχής, αρμόδιος για τα θέματα αδέσποτων ζώων, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος ενόψει της εισαγγελικής έρευνας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η επίθεση σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης. Η γυναίκα, Γερμανίδα υπήκοος που παραθέριζε στην περιοχή, είχε βγει για περίπατο όταν δέχθηκε την επίθεση από την αγέλη των σκύλων.

Η 61χρονη υπέστη σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και σε διάφορα σημεία του σώματος. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Όπως έγινε γνωστό, η γυναίκα παραμένει διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ίδιου νοσοκομείου, ενώ η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη για να διαπιστωθούν οι συνθήκες του περιστατικού και τυχόν ευθύνες.