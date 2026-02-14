Σε σκηνικό Φαρ Ουέστ μετατράπηκε η δυτική Φθιώτιδα, όταν 65χρονος, ευρισκόμενος σε κατάσταση μέθης, πυροβόλησε και σκότωσε το κυνηγόσκυλο του γιου του. Στη συνέχεια διέφυγε, έχοντας ακόμη γεμάτο το όπλο με το οποίο αφαίρεσε μια αθώα ζωή.

Αρχικά, το σήμα που έφτασε στην Αστυνομία έκανε λόγο για ενδοοικογενειακό επεισόδιο και απειλή του 65χρονου προς τη σύζυγό του. Όταν όμως οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι του, σε χωριό του Δήμου Μακρακώμης, εκείνος είχε ήδη εξαφανιστεί, αφήνοντας πίσω του νεκρό το άτυχο ζώο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του LamiaReport, το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 4 το απόγευμα του Σαββάτου (14/2/26). Ο άνδρας, σε κατάσταση μέθης και εκτός ελέγχου, πυροβόλησε με το νόμιμα κατεχόμενο κυνηγετικό του όπλο το σκυλί και στη συνέχεια διέφυγε με το αυτοκίνητό του προς άγνωστη κατεύθυνση.

Για περίπου δυόμισι ώρες, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Σπερχειάδας αναζητούσαν τον δράστη. Τελικά, τον εντόπισαν και του πέρασαν χειροπέδες, σχηματίζοντας δικογραφία με βαριές κατηγορίες.

Ειδοποιήθηκε ο Δήμος Μακρακώμης και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αλέξανδρος Υφαντής, ωστόσο για το άτυχο ζώο ήταν ήδη αργά. Ο υπεύθυνος περισυλλογής του δήμου, Βασίλης Τσιαμπούλας, μετέφερε το άψυχο κυνηγόσκυλο σε ιδιωτικό ιατρείο, όπου διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής κατόπιν εντολής της Αστυνομίας.