Εσπευσμένα στο ΚΑΤ μεταφέρθηκε γυναίκα από τη Φθιώτιδα, η οποία δέχθηκε επίθεση από σκύλο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο χέρι.

Το περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ των Χριστουγέννων, την ώρα που η γυναίκα επέστρεφε στην οικία της. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σκύλος που ανήκει σε γείτονά της της επιτέθηκε, προκαλώντας τον ακρωτηριασμό δύο δαχτύλων.

Αρχικά, η τραυματίας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή της στο ΚΑΤ.

Πηγή: lamiareport.gr