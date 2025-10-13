Με το γνώριμο, αιχμηρό του χιούμορ, ο Αρκάς καλημερίζει σήμερα το κοινό του με ένα νέο σκίτσο. Στο σκίτσο, ένας σκύλος φαίνεται να… πληρώνει το τίμημα της ζωής, καθώς στη λεζάντα διαβάζουμε: «Στη ζωή άλλοτε είσαι ο σκύλος και άλλοτε ο στύλος».

Με μια απλή φράση, ο δημοφιλής δημιουργός καταφέρνει ξανά να σχολιάσει τη διττή φύση της καθημερινότητας, τις ανατροπές και την αίσθηση αδικίας ή τύχης που όλοι λίγο-πολύ βιώνουμε.

Το χαρακτηριστικό «Καλημέρα» στην κορυφή του σκίτσου έχει πλέον γίνει σήμα κατατεθέν της σελίδας του, συνδυάζοντας χιούμορ και φιλοσοφία — μια δόση ειρωνείας που κάνει το κοινό να χαμογελά, ακόμη κι όταν το μήνυμα κρύβει μια μικρή δόση πικρίας.

Το νέο σκίτσο του Αρκά μοιράζεται ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν πως «δεν θα μπορούσε να περιγράψει καλύτερα τη ζωή».