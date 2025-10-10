Μια ακόμα εύστοχη “καλημέρα” από τον Αρκά κυκλοφόρησε σήμερα στα κοινωνικά δίκτυα, με δύο φιγούρες να συζητούν γύρω από την πιο παλιά τακτική επικοινωνιακής διαχείρισης: τη μετατόπιση της προσοχής.

« Θα πουν ότι προβάλλουμε αυτό για να καλύψουμε το άλλο! » λέει ο πρώτος.

» λέει ο πρώτος. «Κανένα πρόβλημα! Εμείς θα πούμε ότι προβάλλουν το άλλο για να καλύψουν αυτό!» απαντά ο δεύτερος.

Με δυο προτάσεις, ο σκιτσογράφος περιγράφει όλη την κυκλική λογική της πολιτικής αντιπαράθεσης και της μιντιακής στρατηγικής, όπου κάθε κίνηση ερμηνεύεται ως αντιπερισπασμός — και κάθε “αλήθεια” επιστρέφει σαν καθρέφτης στον πομπό της.

Σε μια εποχή όπου τα κοινωνικά δίκτυα, τα δελτία ειδήσεων και οι πολιτικές δηλώσεις λειτουργούν με ταχύτητα και ένταση, η σάτιρα του Αρκά γίνεται καθρέφτης της κυνικής ειλικρίνειας με την οποία αντιμετωπίζουμε την ενημέρωση: όλοι ξέρουμε ότι κάτι καλύπτεται, όλοι ξέρουμε ότι κάτι προβάλλεται — και όλοι συμμετέχουμε στο παιχνίδι.

Ίσως γι’ αυτό τα σκίτσα του παραμένουν διαχρονικά: γιατί λένε το αυτονόητο με τη δύναμη του χαμόγελου.