Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει το κορίτσι να ρωτάει το αγόρι: «Γιατί δεν μου πηγαίνεις ποτέ κόντρα; Προσπαθείς να με κάνεις να σε συμπαθήσω;»
και εκείνο απαντά: «Όχι, είναι όπως όταν πρέπει να διαβάσεις κάτι ατελείωτους όρους στο ίντερνετ και πατάς αμέσως «συμφωνώ».
Το σημερινό σκίτσο
