Με το γνώριμο χιούμορ και τη διαχρονική του σοφία, ο Αρκάς σχολιάζει σήμερα την έννοια της ήττας και της αυτογνωσίας. Στο σκίτσο του, ο γνωστός “σοφός” χαρακτήρας του δημιουργού σηκώνει το δάχτυλο και υπενθυμίζει:

«Δεν είναι κακό να χάνεις, κακό είναι να μην καταλαβαίνεις γιατί έχασες!»

Μέσα σε μία φράση, ο Αρκάς καταφέρνει να συμπυκνώσει ένα από τα πιο σημαντικά μαθήματα ζωής. Η αποτυχία δεν είναι στίγμα — είναι ευκαιρία για κατανόηση, αναστοχασμό και βελτίωση. Το πραγματικό πρόβλημα αρχίζει όταν δεν ψάχνουμε τα αίτια, όταν μένουμε στην επιφάνεια ή ρίχνουμε το φταίξιμο αλλού.

Το μήνυμα του σκίτσου μπορεί να διαβαστεί σε πολλά επίπεδα:

Προσωπικό , ως παρότρυνση να μαθαίνουμε από τα λάθη μας.

Κοινωνικό , ως σχόλιο για την έλλειψη αυτοκριτικής στη δημόσια ζωή.

Πολιτικό, ως αιχμή για όσους αποτυγχάνουν αλλά δεν αναλαμβάνουν ευθύνες.

Όπως συχνά κάνει, ο Αρκάς συνδυάζει το πνεύμα της σάτιρας με μια δόση φιλοσοφίας, υπενθυμίζοντας ότι η ωριμότητα δεν έρχεται από τις επιτυχίες, αλλά από τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις ήττες μας.