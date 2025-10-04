Ο Αρκάς, ένας από τους πιο αγαπημένους Έλληνες σκιτσογράφους, δεν περιορίζεται μόνο στο να μας χαρίζει γέλιο. Με τα σκίτσα του συχνά θέτει ερωτήματα και σχολιάζει κοινωνικά ζητήματα που μας αφορούν όλους.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, ο Αρκάς μας θυμίζει μια σημαντική αλήθεια: «Δεν με νοιάζει αν τα ζώα μπορούν να σκεφτούν, με νοιάζει ότι μπορούν να υποφέρουν» (Τζέρεμι Μπένθαμ).

Το σκίτσο του δεν έχει στόχο μόνο να συγκινήσει, αλλά να μας καλέσει να αναλογιστούμε τη στάση μας απέναντι στα ζώα. Γιατί η αξία της ζωής δεν μετριέται μόνο στη λογική ή στην ομιλία, αλλά και στο δικαίωμα να μην υποφέρει κανένα πλάσμα.

Με το ιδιαίτερο χιούμορ και την ευαισθησία του, ο Αρκάς καταφέρνει για άλλη μια φορά να μετατρέψει την τέχνη του σε έναν καθρέφτη της κοινωνίας – και σε μια φωνή για όσους δεν μπορούν να μιλήσουν.

Το σημερινό σκίτσο