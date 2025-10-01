Με τον δικό του μοναδικό τρόπο υποδέχεται τον Οκτώβριο ο Αρκάς. Ο δημοφιλής σκιτσογράφος, γνωστός για το καυστικό αλλά και τρυφερό χιούμορ του, δημοσίευσε νέο σκίτσο στη σελίδα του στο Facebook, όπου πρωταγωνιστούν αυτή τη φορά ο μήνας και ένα παιδί με τις κλασικές του απορίες.

Στο σκίτσο βλέπουμε τον «Οκτώβριο» να κρατά στα χέρια μανταρίνια, το χαρακτηριστικό φρούτο της εποχής, ενώ το παιδί τον ρωτά με αφοπλιστική αφέλεια:

«Φέρνεις μανταρίνια χωρίς κουκούτσια; Αυτά που τα λένε ‘θαν μιά θεία του μπαμπά μου’;»

Το λογοπαίγνιο με τα «μανταρίνια χωρίς κουκούτσια» και τη γνωστή φράση «θαν μιά θεία» σχολιάζει με χιούμορ τη δυσκολία των παιδιών να κατανοήσουν λέξεις και έννοιες των μεγάλων, χαρίζοντας χαμόγελο και μια δόση νοσταλγίας σε όσους θυμούνται ανάλογες στιγμές από την παιδική τους ηλικία.

Με απλές εικόνες και ατάκες που κρύβουν κοινωνικό σχόλιο, ο Αρκάς καταφέρνει και πάλι να συνδυάσει εποχικότητα, καθημερινότητα και χιούμορ, προσφέροντας μια ανάσα αισιοδοξίας στην αρχή του Οκτωβρίου.

Το σημερινό σκίτσο