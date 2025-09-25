Στο νέο σκίτσο του Αρκά, ο χαρακτήρας του «χρήσιμου ηλίθιου» απεικονίζεται ως κάποιος που πιστεύει ότι υπηρετεί υψηλά ιδανικά και αγωνίζεται για το σωστό. Ωστόσο, η ειρωνεία είναι ότι χωρίς να το γνωρίζει, γίνεται δωρεάν εργατικό δυναμικό του αφεντικού, το οποίο επωφελείται από τον ζήλο και την αφέλειά του.

Το σκίτσο θίγει με χιούμορ και σαρκασμό ένα διαχρονικό φαινόμενο: την εκμετάλλευση ανθρώπων που, πιστεύοντας ότι προασπίζουν αξίες, στην πραγματικότητα υπηρετούν τα συμφέροντα άλλων.

Μέσα από τη χαρακτηριστική λιτή αλλά εκφραστική σχεδιαστική γλώσσα του Αρκά, το μήνυμα περνά με άμεσο τρόπο, προκαλώντας σκέψη και αυτοκριτική.

Το σημερινό σκίτσο