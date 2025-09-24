Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας μεταφέρει σε ένα ιατρείο, όπου βλέπουμε έναν ασθενή να λέει: «Γιατρέ, θα χρειαστώ εγχείρηση;» και ο γιατρός απαντά: «Αυτό θα εξαρτηθεί, από το πόσο θα στοιχίσει ο γάμος της κόρης μου».
Αρκάς: Η καλημέρα της Τετάρτης – Ιατρική με τιμολόγιο… γάμου
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του έχει πολύ χιούμορ.
Ηλικιωμένος τραυματίστηκε από επίθεση αρκούδας στη Δόλιανη Ζαγορίου – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Ένας ηλικιωμένος κάτοικος της Δολιανής Ζαγορίου νοσηλεύεται με σοβαρά τραυμάτα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, ύστερα από επίθεση αρκούδας, ενώ βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το ζώο, που είχε μπει στην αυλή αναζητώντας φρούτα, όρμησε στον άνδρα, προκαλώντας του βαριά τραύματα. Συγχωριανοί που άκουσαν τις φωνές του έσπευσαν να τον βοηθήσουν και […]
Καραμπόλα τριών οχημάτων στη Θεσσαλονίκη – Ένας τραυματίας
Το τροχαίο συνέβη το πρωί στον δρόμο από Θεσσαλονίκη προς Μηχανιώνα
Θεσσαλονίκη: Απολογείται σήμερα ο 50χρονος αδερφοκτόνος – Κηδεύεται η 59χρονη
Στη Δικαιοσύνη, προκειμένου να απολογηθεί, οδηγείται σήμερα ο 50χρονος από τη Θεσσαλονίκη ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία της 59χρονης αδερφής του. Ο δράστης υποστήριξε ότι σκότωσε την ετεροθαλή αδελφή του επειδή ήταν «συναισθηματικά διαταραγμένος», ωστόσο οι πράξεις του δείχνουν ένα άλλο προφίλ από αυτό που θέλησε να σκιαγραφήσει για τον εαυτό του. Όπως μετέδωσε τo […]
Καιρός: Ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις – Πότε έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας
Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της δυτικής Κρήτης. Στο Ιόνιο λίγες τοπικές νεφώσεις που τις βραδινές ώρες θα αυξηθούν και τη νύχτα πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. […]