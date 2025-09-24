Ελλάδα

Στη Δικαιοσύνη, προκειμένου να απολογηθεί, οδηγείται σήμερα ο 50χρονος από τη Θεσσαλονίκη ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία της 59χρονης αδερφής του. Ο δράστης υποστήριξε ότι σκότωσε την ετεροθαλή αδελφή του επειδή ήταν «συναισθηματικά διαταραγμένος», ωστόσο οι πράξεις του δείχνουν ένα άλλο προφίλ από αυτό που θέλησε να σκιαγραφήσει για τον εαυτό του. Όπως μετέδωσε τo […]