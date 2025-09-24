Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας μεταφέρει σε ένα ιατρείο, όπου βλέπουμε έναν ασθενή να λέει: «Γιατρέ, θα χρειαστώ εγχείρηση;» και ο γιατρός απαντά: «Αυτό θα εξαρτηθεί, από το πόσο θα στοιχίσει ο γάμος της κόρης μου».

Τελευταία Νέα