Ο Αρκάς για άλλη μια φορά μας χαρίζει το πιο ξεκαρδιστικό “ξύπνημα” της ημέρας!

Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στο κρεβάτι, ένα σχόλιο για τα «καινούρια γυαλιά» και μια μικρή… ανατροπή!

– «Με τα καινούρια γυαλιά δείχνεις απαίσιος!»

– «Δεν φοράω καινούρια γυαλιά!»

– «Εγώ φοράω!»

Όταν η αγάπη περνάει από τα γυαλιά της πρεσβυωπίας – κι εκεί τα πράγματα φαίνονται πολύ πιο καθαρά απ’ ό,τι ίσως θα θέλαμε!

Η λεπτή ειρωνεία και η ανατρεπτική ατάκα του Αρκά μάς θυμίζουν πως το χιούμορ μεγαλώνει μαζί μας – κι ευτυχώς… βλέπει πάντα καθαρά!