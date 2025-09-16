Ο Αρκάς για άλλη μια φορά μας χαρίζει το πιο ξεκαρδιστικό “ξύπνημα” της ημέρας!

Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στο κρεβάτι, ένα σχόλιο για τα «καινούρια γυαλιά» και μια μικρή… ανατροπή!

«Με τα καινούρια γυαλιά δείχνεις απαίσιος!»
«Δεν φοράω καινούρια γυαλιά!»
«Εγώ φοράω!»

Όταν η αγάπη περνάει από τα γυαλιά της πρεσβυωπίας – κι εκεί τα πράγματα φαίνονται πολύ πιο καθαρά απ’ ό,τι ίσως θα θέλαμε!

Η λεπτή ειρωνεία και η ανατρεπτική ατάκα του Αρκά μάς θυμίζουν πως το χιούμορ μεγαλώνει μαζί μας – κι ευτυχώς… βλέπει πάντα καθαρά!

Τελευταία Νέα