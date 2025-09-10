Με το γνώριμο καυστικό του χιούμορ, ο Αρκάς σχολιάζει την πραγματικότητα που βιώνουν χιλιάδες νέοι επιστήμονες στην Ελλάδα.

Το σκίτσο του για το «50% που ελπίζει» και το «50% που δεν έχει φύγει ακόμη» αποτυπώνει με έναν απλό αλλά εύστοχο τρόπο το φαινόμενο του brain drain και την αβεβαιότητα για το επαγγελματικό μέλλον στη χώρα.

Το σατιρικό μήνυμα αγγίζει ένα ζήτημα που παραμένει ανοιχτή πληγή για την ελληνική κοινωνία: τις περιορισμένες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας και την αβεβαιότητα για το επαγγελματικό μέλλον στη χώρα.