Ο Αρκάς μάς λέει «Καλημέρα» με μια δόση σαρκασμού και πολύ γέλιο.
Ακόμα και τα μολύβια έχουν… ερωτικά δράματα!
Το μολύβι ζητάει πίστη, αλλά η ξύστρα φαίνεται ότι το απατά, όπως δείχνουν τα πράσινα ίχνη του προηγούμενου μολυβιού!
Σήμερα Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου, σύμφωναμε το εορτολόγιο τιμάται η μνήμητων Αγίας Ερμιόνης κόρης Αποστόλου Φιλίππου, Προφήτου Μωϋσέως Θεόπτου, Αγίου Ωκεανού μάρτυρος. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής: Ερμιόνη, Ερμίνα, Μωυσής, Μωσής, Μωυσία, Μωσία, Ροζαλία, Ρόζυ, Ρόζα, Ωκεανός, Ωκεάνιος, Ωκεάνης, Ωκεανία, Ωκεανή, Ωκεανίς. Αγία Ερμιόνη κόρη του αποστόλου Φιλίππου Η Αγία Ερμιόνη ήταν μια από τις τέσσερις κόρες του αποστόλου Φιλίππου, που είχε και αυτή […]
Μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο ένα βρέφος 30 ημερών στην περιοχή της Ακρόπολης. Το βρέφος εντόπισε συγκεκριμένα μέσα σε πάρκο μια 55χρονη γυναίκα από την Αλβανία και ειδοποίησε την Αστυνομία. Το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Λίγο μετά τον εντοπισμό του βρέφους, μια γυναίκα Ρομά εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα στα Καμίνια […]
Αναταράξεις προκαλούν οι λεπτομέρειες που έρχονται στη δημοσιότητα για τη δράση του Καρτέλ στην Κρήτη.
Μέσα στα διαμέρισμα βρίσκονταν και τα άλλα δύο μικρά παιδιά της οικογένειας