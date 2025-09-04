Ο Αρκάς μάς λέει «Καλημέρα» με μια δόση σαρκασμού και πολύ γέλιο.

Ακόμα και τα μολύβια έχουν… ερωτικά δράματα!

Το μολύβι ζητάει πίστη, αλλά η ξύστρα φαίνεται ότι το απατά, όπως δείχνουν τα πράσινα ίχνη του προηγούμενου μολυβιού!

Το σημερινό σκίτσο