Με μια δόση καθημερινού χιούμορ, ο Αρκάς επανέρχεται και σήμερα με νέο σκίτσο, βάζοντας στο στόχαστρο το περιβόητο autocorrect. Στο σκίτσο, ένας άνδρας προσπαθεί να στείλει μήνυμα εν βρασμώ ψυχής, αλλά η αυτόματη διόρθωση μετατρέπει τον καβγά σε κωμωδία, με τα λόγια του να παραποιούνται με απρόσμενο και ξεκαρδιστικό τρόπο.

Συγκεκριμένα γράφει στο μήνυμα: «Δεν μπορείς να ευχαριστηθείς καβγά με το κωλό autocorrect». Παράλληλα, βλέπουμε τι γράφει: «Είσαι μεγάλος μαλακός. Αν σε πιάσω θα σε γεμίσω. Θα μου κλήσεις τα ορχιδέα».

Το σημερινό σκίτσο

Τι είναι το autocorrect

Το autocorrect, ή αυτόματη διόρθωση, είναι μια λειτουργία σε εφαρμογές κειμένου (όπως επεξεργαστές κειμένου, smartphones, tablets) που εντοπίζει ορθογραφικά λάθη και άλλες λέξεις ή χαρακτήρες και τους αντικαθιστά αυτόματα με τις σωστές ή τις πιο πιθανές εναλλακτικές, ώστε να εξοικονομήσει χρόνο στον χρήστη και να βελτιώσει την ταχύτητα και την ακρίβεια της πληκτρολόγησης