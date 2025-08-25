Ο αγαπημένος σκιτσογράφος Αρκάς υποδέχεται με χιούμορ την επιστροφή των εκδρομέων από τις καλοκαιρινές διακοπές, με νέο πρωινό σκίτσο. Στο σκίτσο αναφέρει χαρακτηριστικά: «Μόνο μια Δευτέρα είναι χειρότερη από τη Δευτέρα: η Δευτέρα μετά τις διακοπές», αποτυπώνοντας το κοινό αίσθημα των ανθρώπων που επιστρέφουν στην καθημερινότητα μετά τον Δεκαπενταύγουστο.

Η κίνηση στους δρόμους των αστικών κέντρων ενισχύεται, καθώς η πλειονότητα των εκδρομέων ξεκίνησε την επιστροφή ήδη από το μεσημέρι της Κυριακής 24 Αυγούστου, με το κύμα να κορυφώνεται τις επόμενες ώρες. Το σκίτσο του Αρκά λειτουργεί ως ανάλαφρη υπενθύμιση της επιστροφής στην κανονικότητα, με χιούμορ που συνδέει την καθημερινότητα με τις μικρές «ανατροπές» της ζωής μετά τις διακοπές.

Για χιλιάδες αναγνώστες και φανατικούς των σκίτσων του, η Δευτέρα μετά τις διακοπές δεν θα είναι πια τόσο… τρομακτική, καθώς το χιούμορ του Αρκά δίνει μια ανάσα ελαφρότητας στην επιστροφή στην ρουτίνα.

Δείτε το σκίτσο: