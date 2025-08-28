Την καλημέρα του μας λέει και σήμερα ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς με τον τρόπο του. Στο σημερινό σκίτσο βλέπουμε ένα κρεβάτι στο οποίο πάνω του ξαπλώνουν ένα λουκάνικο και ένα ψωμάκι μέσα σε πράσινα σεντόνια.

«Αυτή η σχέση έχει κάτι βρώμικο!», λέει το ψωμί στο λουκάνικο – ζεύγος που φέρνει στον νου το αγαπημένο χοτ ντογκ.