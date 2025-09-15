Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο μας δείχνει τον Θανασάκη, ο οποίος λέει: «Ήρθε φάλι η Δευτέρα, φες μια ακόμα καλημέρα, φλύσου, ντύσου και ξεκίνα της βδομάδας τη ρουτίνα».
Θεσσαλονίκη: Νεαροί έκλεβαν μετρητά, κινητά και προσωπικά έγγραφα από αυτοκίνητα λουόμενων
Σε διαρκή συναγερμό βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές του δήμου Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από τη σύλληψη δύο νεαρών, ηλικίας 25 και 26 ετών, που κατηγορούνται για σειρά κλοπών από σταθμευμένα αυτοκίνητα στην ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, από τον περασμένο Απρίλιο έως και τις αρχές του τρέχοντος μήνα, οι δράστες φέρονται να […]
Βόλος: Άνδρας πέταξε σφυρί στην πρώην του επειδή παραβίασε τα ασφαλιστικά μέτρα
Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής διαμάχης απασχόλησε τις αρχές της Νέας Δημητριάδας Βόλου το πρωί της Κυριακής, με ένα πρώην ζευγάρι να οδηγείται πλέον στις αίθουσες των δικαστηρίων για να λύσει τις διαφορές του. Σύμφωνα με πληροφορίες του Magnesianews, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε γύρω στις 11:00, όταν η γυναίκα προσέγγισε την οικία του πρώην της, παραβιάζοντας […]
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 51χρονος επειδή έκλεβε καύσιμα από τον εργοδότη του
Για κλοπή καυσίμων από τον εργοδότη του συνελήφθη άνδρας, 51 ετών, στη Θεσσαλονίκη.
Αποκαλύψεις στην υπόθεση 16χρονης που εκδιδόταν online: Γυναίκα της παραχωρούσε διαμέρισμα και έπαιρνε ποσοστό
Κύκλωμα μαστροπείας ρευνεούν οι Αρχές
Έρευνες για το αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: Γιατί η 36χρονη μαχαίρωσε τον Τούρκο έξω από κλαμπ
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αστυνομικές έρευνες για τη διαλεύκανση των συνθηκών του αιματηρού επεισοδίου που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης, έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, μια 36χρονη Ελληνίδα τραυμάτισε με μαχαίρι έναν 34χρονο Τούρκο, οδηγό φορτηγού. Και οι δύο εμπλεκόμενοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι […]