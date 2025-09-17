Δεν υπάρχει τίποτα πιο σκληρό από τον ήχο του ξυπνητηριού ένα πρωινό Τετάρτης. Και ενώ το μυαλό μας προσπαθεί να συνεργαστεί με την πραγματικότητα, το σώμα μοιάζει να έχει τελείως διαφορετική άποψη.

Ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς, με το μοναδικό του χιούμορ, αποτυπώνει ιδανικά τη μάχη του πρωινού ξυπνήματος: «Πρέπει να σηκωθώ πριν το καταλάβει το σώμα μου και αντιδράσει!».

Η ατάκα αυτή είναι απόλυτα ρεαλιστική. Πόσες φορές δεν έχουμε σηκωθεί βιαστικά, πριν μας προλάβει η… φυσική βαρύτητα και κολλήσουμε ξανά στο μαξιλάρι; Το σώμα, πιστό στις συνήθειες του ύπνου, αντιστέκεται με κάθε τρόπο. Αν του δώσεις λίγα δευτερόλεπτα παραπάνω, έχει ήδη ξεκινήσει η “αντίσταση”.

Το σκίτσο του Αρκά, πέρα από το γέλιο που προκαλεί, μας υπενθυμίζει μια αλήθεια: Το ξύπνημα δεν είναι απλώς ένα βήμα στην αρχή της ημέρας. Είναι μια μάχη στρατηγικής. Αν δεν αιφνιδιάσεις το σώμα σου, θα σε καθηλώσει στο κρεβάτι – τουλάχιστον μέχρι την επόμενη “αναβολή”.

Ίσως τελικά να μην είναι θέμα τεμπελιάς, αλλά καθαρά θέμα τακτικής: Να σηκωθείς… πριν σε προδώσει το ίδιο σου το σώμα!

Το σημερινό σκίτσο