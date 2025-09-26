Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο μας δείχνει τους δύο ηλικιωμένους κυριούς να συνομιλούν αλλά να αντιμετωπίζουν προβλήματα βαρηκοΐας.
Και στο τέλος αυτής της δύσκολης επικοινωνίας ο ένας εκ των δύο να λέει «Λοιπόν, σήμερα το πρωί που ξύπνησα είναι βουλωμένα τα αυτιά μου».
Το σημερινό σκίτσο
- Σοκ στην Τουρκία: Γυναικοκτονία μέσα σε νοσοκομείο-Πυροβόλησε την πρώην σύζυγό του ενώ εκείνη τον εκλιπαρούσε να σταματήσει
- ExxonMobil – Κυπριακή ΑΟΖ: Τεράστια κοιτάσματα φυσικού αερίου 8-9 τρισ. κυβικά πόδια
- Αναστάτωση στη Δανία: Άλλο ένα αεροδρόμιο έκλεισε έπειτα από συναγερμό για μη επανδρωμένα αεροσκάφη