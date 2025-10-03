Σε μια νοσταλγική αναδρομή μάς καλεί σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025, ο Αρκάς με το νέο του σκίτσο.

Ο γνωστός δημιουργός επιλέγει να ζωγραφίσει ένα κλασικό σταθερό τηλέφωνο – εκείνο το παλιό μοντέλο που μας θυμίζει τις εποχές πριν από την εμφάνιση των κινητών.

Με το χαρακτηριστικό του ύφος, ο Αρκάς απευθύνεται σε όσους πρόλαβαν τα χρόνια της σταθερής τηλεφωνίας, καλώντας τους να σηκώσουν το χέρι αν θυμούνται ότι έπρεπε να μείνουν στο σπίτι περιμένοντας ένα τηλεφώνημα.

Δεν λείπει φυσικά η γνωστή δόση χιούμορ, η οποία «κρύβεται» στην υποσημείωση στο κάτω μέρος του σκίτσου, συνοδευόμενη από τον αστερίσκο. Το κείμενο που συνοδεύει το σκίτσο γράφει: «Όσοι θυμούνται την εποχή που έμενες σπίτι όταν περίμενες τηλέφωνο να σηκώσουν το χέρι τους».

Και στη συνέχεια ακολουθεί η σαρκαστική υποσημείωση του δημιουργού.