Ο Spot, ο τετράποδος ρομποτικός σκύλος της Boston Dynamics, γνωστός αρχικά για τα εντυπωσιακά του χορευτικά βίντεο στα social media, αποκτά πλέον ουσιαστικό ρόλο στη σύγχρονη αστυνόμευση. Πέντε χρόνια μετά την εμπορική του διάθεση, το ρομπότ, που ζυγίζει περίπου 75 λίβρες – όσο ένας Γερμανικός Ποιμενικός – χρησιμοποιείται ήδη από περισσότερες από 60 αστυνομικές υπηρεσίες σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά.

Ο ρόλος του αποδεικνύεται καθοριστικός σε αποστολές υψηλού κινδύνου, όπου η ανθρώπινη παρουσία θα ήταν επικίνδυνη. Από ομηρίες και ένοπλες αντιπαραθέσεις έως τον χειρισμό επικίνδυνων υλικών, το Spot μπορεί να ανεβαίνει σκάλες, να ανοίγει πόρτες και να κινείται σε δύσβατα εδάφη, αντικαθιστώντας ανθρώπους και εκπαιδευμένους σκύλους σε κρίσιμες επιχειρήσεις.

Ρομποτική υποστήριξη στις δυνάμεις ασφαλείας

Εξοπλισμένο με πολλαπλές κάμερες και αισθητήρες αποφυγής εμποδίων, το Spot ελέγχεται εξ αποστάσεως μέσω ταμπλέτας. Οι χειριστές του έχουν τη δυνατότητα να το καθοδηγούν σε επικίνδυνες ζώνες, μειώνοντας αισθητά τον κίνδυνο για τους αστυνομικούς. Παράλληλα, το ρομπότ αξιοποιείται και σε αποστολές επιθεώρησης, όπως ο έλεγχος χημικών διαρροών ή η διερεύνηση ασταθών κτιρίων.

Το κόστος αγοράς ενός Spot ξεκινά από περίπου 100.000 δολάρια και μπορεί να φτάσει έως 250.000 με πρόσθετα εξαρτήματα. Μέχρι σήμερα, περισσότερες από 2.000 μονάδες λειτουργούν παγκοσμίως, κυρίως σε βιομηχανικές εφαρμογές, αλλά και σε υπηρεσίες ασφάλειας και έκτακτης ανάγκης.

Αντιδράσεις και προβληματισμοί

Η αυξανόμενη χρήση του Spot συνοδεύεται από έντονες συζητήσεις για το κόστος, τη λογοδοσία και την ηθική διάσταση της ρομποτικής στην επιβολή του νόμου. Επικριτές προειδοποιούν για τον κίνδυνο στρατιωτικοποίησης των αστυνομικών σωμάτων και την αποξένωση της αστυνομίας από τις κοινότητες, επισημαίνοντας την ανάγκη για αυστηρότερη ρύθμιση και επίβλεψη.

Το 2021, η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανέστειλε προσωρινά τη χρήση του Spot μετά από έντονες αντιδράσεις για το υψηλό κόστος και τους φόβους περί επιτήρησης. Ωστόσο, το πρόγραμμα επανεντάχθηκε αργότερα, με την αγορά δύο νέων μονάδων.

Η νέα εποχή της αστυνόμευσης

Το Spot αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της τεχνολογικής καινοτομίας που μεταμορφώνει το πεδίο της δημόσιας ασφάλειας. Παράλληλα, εγείρει κρίσιμα ερωτήματα για τον ρόλο της ρομποτικής στην άσκηση εξουσίας και τη σημασία της διαφάνειας σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη και τα ρομπότ εντάσσονται όλο και περισσότερο στην καθημερινότητα.

Η ισορροπία ανάμεσα στην τεχνολογική πρόοδο και τη διασφάλιση των ατομικών δικαιωμάτων παραμένει ζητούμενο, καθώς η εμπιστοσύνη μεταξύ πολιτών και αστυνομίας δοκιμάζεται από τις νέες μορφές επιτήρησης και ελέγχου.

Πηγές: Bloomberg, Boston Dynamics, DXB News Network