Το Κέντρο Καινοτομίας του Ομίλου Hyundai Motor είναι το πρώτο εργοστάσιο κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων στη Σιγκαπούρη. Ο αυτοματισμός πρωτοπορεί εδώ, σύμφωνα με το CNN, και ο ρομποτικός σκύλος Spot της Boston Dynamics είναι υπεύθυνος για την επιθεώρηση της εργασίας των μηχανικών. Συγκεκριμένα, είναι υπεύθυνος για τον «έλεγχο της ποιότητας».

Για «καινοτομία στην πράξη» μιλά στο αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο το υψηλόβαθμο στέλεχος της εταιρείας Αλπές Πατέλ. «Ακολουθεί τα βήματα του τεχνικού μας και ελέγχει συγκεκριμένες δραστηριότητες που είναι σε υψηλό βαθμό επιρρεπείς σε λάθη. Ο Spot θα στείλει μια φωτογραφία θα τη στείλει στο διοικητικό κέντρο μας, όπου θα τρέχει ο AI αλγόριθμός μας θα τη συγκρίνουμε με καλή και κακή συναρμολόγηση και στη συνέχεια επιστρέφει μια απάντηση για το αν η συναρμολόγηση έχει γίνει σωστά ή όχι. Πριν ολοκληρωθεί η εργασία, ο τεχνικός θα γνωρίζει αν χρειάζεται να κάνει κάποια διόρθωση».

«Η αξία της επιθεώρησης από ρομπότ, αντί από άνθρωπο είναι η συνέπεια και η ακρίβεια για να μην ανακύψουν προβλήματα ποιότητας σε βάθος χρόνου», πρόσθεσε.