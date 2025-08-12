Ένα εμπορικό κέντρο ρομπότ άνοιξε στο Πεκίνο, όπου πωλούνται τα πάντα, από μηχανικοί μπάτλερ μέχρι ανθρωποειδή αντίγραφα του Άλμπερτ Αϊνστάιν.

Περισσότερα από 100 είδη προϊόντων διατίθενται προς πώληση στο Robot Mall, το οποίο πριν από λίγες ημέρες τις πόρτες του στην κινεζική πρωτεύουσα. Εκτός από τις πωλήσεις ρομπότ για το ευρύ κοινό, προσφέρει επίσης ανταλλακτικά και υπηρεσίες συντήρησης/επισκευής.

Η Κίνα έχει επενδύσει σημαντικά στη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς επιδιώκει να ξεπεράσει προκλήσεις όπως η επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης και η γήρανση του πληθυσμού.

Τα ρομπότ που πωλούνται κυμαίνονται σε τιμές από 2.000 γουάν (239 ευρώ) έως αρκετά εκατομμύρια γουάν.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να αλληλεπιδράσουν με μια μεγάλη γκάμα ρομπότ, που περιλαμβάνουν σκύλους και παίκτες σκακιού.

Το Robot Mall βρίσκεται δίπλα σε ένα θεματικό εστιατόριο, όπου οι πελάτες εξυπηρετούνται από ρομπότ και το φαγητό μαγειρεύεται από μηχανικούς σεφ.

Η Κίνα δίνει όλο και μεγαλύτερη προτεραιότητα στη βιομηχανία ρομποτικής, με επιδοτήσεις που ξεπέρασαν τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια το περασμένο έτος. Η κινεζική κυβέρνηση σχεδιάζει επίσης ένα ταμείο 1 τρισεκατομμυρίου γουάν για νεοσύστατες επιχειρήσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής.

Παγκόσμια Διάσκεψη και Αγώνες Ρομπότ

Η έναρξη λειτουργίας του Robot Mall συνέπεσε με την έναρξη της πενθήμερης Παγκόσμιας Διάσκεψης για τα Ρομπότ, την περασμένη Παρασκευή (8/8) στο Πεκίνο.

Τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι στην φετινή εκδήλωση θα παρουσιαστούν περισσότερα από 1.500 εκθέματα από πάνω από 200 τοπικές και ξένες εταιρείες ρομποτικής.

Το Πεκίνο προετοιμάζεται επίσης να φιλοξενήσει τους πρώτους Παγκόσμιους Αγώνες Ανθρωποειδών Ρομπότ από τις 14 έως τις 17 Αυγούστου. Ομάδες από περισσότερες από 20 χώρες θα διαγωνιστούν σε αγωνίσματα όπως στίβος, χορός και ποδόσφαιρο.