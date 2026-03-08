Ένα σοβαρό περιστατικό επίθεσης από αγέλη σκύλων προκάλεσε αναστάτωση το βράδυ του Σαββάτου (7/3) στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, όταν μια γυναίκα κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση κοντά σε σχολικό συγκρότημα της περιοχής.

Σύμφωνα με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το συμβάν σημειώθηκε πίσω από το 106ο Δημοτικό Σχολείο. Η γυναίκα περιγράφει ότι, προσπαθώντας να αποφύγει τα ζώα, επιχείρησε να ανέβει σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, όμως έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο έδαφος όπως αναφέρει το thestival.gr.

Από την πτώση τραυματίστηκε στον ώμο, στα πλευρά και στο πόδι, ενώ η περιγραφή της σκηνής είναι ιδιαίτερα δραματική. Όπως αναφέρει, η κόρη της, που είχε απομακρυνθεί στην αρχή της επίθεσης, επέστρεψε μόλις είδε τη μητέρα της να πέφτει.

Έχει επιτεθεί και στο παρελθόν

«Γύρισε πίσω και άρχισε να τα κλωτσάει και να φωνάζει “αφήστε ήσυχη τη μαμά μου”», σημειώνει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της, περιγράφοντας τη συγκλονιστική αντίδραση του παιδιού.

Η κάτοικος της περιοχής δηλώνει αποφασισμένη να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες. Υποστηρίζει επίσης ότι στο παρελθόν είχε καταγγείλει παρόμοιο περιστατικό, το οποίο αφορούσε επίθεση της ίδιας αγέλης προς την κόρη της.