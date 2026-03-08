Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, πλήθος συμμετεχόντων έδωσε το παρών στον 3ο Δρόμο Μνήμης Τεμπών, έναν αγώνα 30, 15 και 5 χιλιομέτρων που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής (8/3). Παράλληλα, συμβολική μοτοπορεία μνήμης πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί από τα Μάλγαρα έως τα Τέμπη, με τη συμμετοχή περίπου 400 δίκυκλων και 750 αναβατών, για να τιμήσουν τα θύματα του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Τη διοργάνωση του αγώνα δρόμου ανέλαβε ο Σύλλογος Δρομέων Φαλάνης, σε συνεργασία με το αθλητικό site Sportofrunning και με τη συναίνεση των οικογενειών και συγγενών των θυμάτων του Δυστυχήματος των Τεμπών. Ο αγώνας είχε ως στόχο να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν, μέσα από μια συμβολική αθλητική δράση.

Η εκκίνηση δόθηκε στον προαύλιο χώρο του εργοστασίου Ζαχάρεως, στο 2ο χλμ. Λάρισας – Συκουρίου, ενώ ο τερματισμός πραγματοποιήθηκε στο «σημείο μηδέν» του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Εκεί, δρομείς και γονείς των θυμάτων κατέθεσαν λουλούδια και παρέστησαν σε επιμνημόσυνη δέηση για τα 57 θύματα.

Όπως ανέφερε η πρόεδρος του Συλλόγου Δρομέων Φαλάνης, κ. Γεωργία Γκόγια, οι προσευχές όλων συνόδευαν τον Γεράσιμο, με την ευχή να αναρρώσει και να επιστρέψει σύντομα στην οικογένειά του. Η συγκίνηση ήταν διάχυτη καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, περίπου 400 δρομείς συμμετείχαν στους αγώνες του 3ου Δρόμου Μνήμης Τεμπών. Πρόκειται για μια διοργάνωση που ξεπερνά τα όρια ενός απλού αγώνα δρόμου, αποτελώντας φόρο τιμής στα παιδιά και σε όλους τους ανθρώπους που χάθηκαν άδικα στο δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

400 δίκυκλα και 750 αναβάτες στην μοτοπορεία

Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά, είχε ως στόχο να σταλεί μήνυμα συμπαράστασης και στήριξης προς τις οικογένειες των 57 θυμάτων. Οι διοργανωτές τόνισαν χαρακτηριστικά: «Ενώνουμε τις μηχανές, τις ψυχές και τις καρδιές μας για τα Τέμπη», υπενθυμίζοντας ότι φέτος συμπληρώνονται τρία χρόνια από το δυστύχημα.